DEUS Finance (DEUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.8 $ 6.8 $ 6.8 24 שעות נמוך $ 7.34 $ 7.34 $ 7.34 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 גבוה 24 שעות $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 שיא כל הזמנים $ 1,128.68$ 1,128.68 $ 1,128.68 המחיר הנמוך ביותר $ 6.42$ 6.42 $ 6.42 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -5.78% שינוי מחיר (7D) -2.17% שינוי מחיר (7D) -2.17%

DEUS Finance (DEUS) המחיר בזמן אמת של הוא $6.81. במהלך 24 השעות האחרונות, DEUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.8 לבין שיא של $ 7.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,128.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.42.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEUS השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -5.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEUS Finance (DEUS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M אספקת מחזור 159.67K 159.67K 159.67K אספקה כוללת 302,000.0 302,000.0 302,000.0

שווי השוק הנוכחי של DEUS Finance הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEUS הוא 159.67K, עם היצע כולל של 302000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.