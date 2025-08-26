עוד על DEUS

DEUS Finance סֵמֶל

DEUS Finance מחיר (DEUS)

לא רשום

1 DEUS ל USDמחיר חי: $6.81

$6.81
$6.81$6.81
-5.70%1D
USD
DEUS Finance (DEUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:19:06 (UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.8
$ 6.8$ 6.8
24 שעות נמוך
$ 7.34
$ 7.34$ 7.34
גבוה 24 שעות

$ 6.8
$ 6.8$ 6.8

$ 7.34
$ 7.34$ 7.34

$ 1,128.68
$ 1,128.68$ 1,128.68

$ 6.42
$ 6.42$ 6.42

+0.18%

-5.78%

-2.17%

-2.17%

DEUS Finance (DEUS) המחיר בזמן אמת של הוא $6.81. במהלך 24 השעות האחרונות, DEUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.8 לבין שיא של $ 7.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,128.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.42.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEUS השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -5.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEUS Finance (DEUS) מידע שוק

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

159.67K
159.67K 159.67K

302,000.0
302,000.0 302,000.0

שווי השוק הנוכחי של DEUS Finance הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEUS הוא 159.67K, עם היצע כולל של 302000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.

DEUS Finance (DEUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DEUS Financeל USDהיה $ -0.418363427347411.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDEUS Finance ל USDהיה . $ -1.5117791400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDEUS Finance ל USDהיה $ -1.8444176760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DEUS Financeל USDהיה $ -4.966780696285845.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.418363427347411-5.78%
30 ימים$ -1.5117791400-22.19%
60 ימים$ -1.8444176760-27.08%
90 ימים$ -4.966780696285845-42.17%

מה זהDEUS Finance (DEUS)

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

DEUS Finance (DEUS) משאב

האתר הרשמי

DEUS Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DEUS Finance (DEUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DEUS Finance (DEUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DEUS Finance.

בדוק את DEUS Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

DEUS למטבעות מקומיים

DEUS Finance (DEUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DEUS Finance (DEUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DEUS Finance (DEUS)

כמה שווה DEUS Finance (DEUS) היום?
החי DEUSהמחיר ב USD הוא 6.81 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEUS ל USD?
המחיר הנוכחי של DEUS ל USD הוא $ 6.81. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DEUS Finance?
שווי השוק של DEUS הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEUS?
ההיצע במחזור של DEUS הוא 159.67K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEUS?
‏‏DEUS השיג מחיר שיא (ATH) של 1,128.68 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEUS?
DEUS ‏‏רשם מחירATL של 6.42 USD.
מהו נפח המסחר של DEUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEUS הוא -- USD.
האם DEUS יעלה השנה?
DEUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:19:06 (UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

