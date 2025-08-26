Desy Duk (DESY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00142863$ 0.00142863 $ 0.00142863 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.82% שינוי מחיר (7D) +7.82%

Desy Duk (DESY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DESY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Desy Duk (DESY) מידע שוק

שווי שוק $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,718,635.653685 999,718,635.653685 999,718,635.653685

שווי השוק הנוכחי של Desy Duk הוא $ 25.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESY הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999718635.653685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.97K.