Desy Duk סֵמֶל

Desy Duk מחיר (DESY)

1 DESY ל USDמחיר חי:

Desy Duk (DESY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:14:11 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) מידע על מחיר (USD)

Desy Duk (DESY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DESY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Desy Duk (DESY) מידע שוק

$ 25.97K
$ 25.97K$ 25.97K

$ 25.97K
$ 25.97K$ 25.97K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,635.653685
999,718,635.653685 999,718,635.653685

שווי השוק הנוכחי של Desy Duk הוא $ 25.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESY הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999718635.653685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.97K.

Desy Duk (DESY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Desy Dukל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDesy Duk ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDesy Duk ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Desy Dukל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.92%
60 ימים$ 0+7.42%
90 ימים$ 0--

מה זהDesy Duk (DESY)

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Desy Duk (DESY) משאב

האתר הרשמי

Desy Dukתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Desy Duk (DESY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Desy Duk (DESY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Desy Duk.

בדוק את Desy Duk תחזית המחיר עכשיו‏!

DESY למטבעות מקומיים

Desy Duk (DESY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Desy Duk (DESY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DESY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Desy Duk (DESY)

כמה שווה Desy Duk (DESY) היום?
החי DESYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DESY ל USD?
המחיר הנוכחי של DESY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Desy Duk?
שווי השוק של DESY הוא $ 25.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DESY?
ההיצע במחזור של DESY הוא 999.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DESY?
‏‏DESY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00142863 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DESY?
DESY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DESY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DESY הוא -- USD.
האם DESY יעלה השנה?
DESY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DESY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:14:11 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

