DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00135965$ 0.00135965 $ 0.00135965 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -4.52% שינוי מחיר (7D) +7.62% שינוי מחיר (7D) +7.62%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DESSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESSAI השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 314.20K$ 314.20K $ 314.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 362.39K$ 362.39K $ 362.39K אספקת מחזור 867.01M 867.01M 867.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DessalinesAI by Virtuals הוא $ 314.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESSAI הוא 867.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 362.39K.