עוד על DESSAI

DESSAI מידע על מחיר

DESSAI אתר רשמי

DESSAI טוקניומיקה

DESSAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DessalinesAI by Virtuals סֵמֶל

DessalinesAI by Virtuals מחיר (DESSAI)

לא רשום

1 DESSAI ל USDמחיר חי:

$0.00036239
$0.00036239$0.00036239
-4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:47:00 (UTC+8)

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135965
$ 0.00135965$ 0.00135965

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-4.52%

+7.62%

+7.62%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DESSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESSAI השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) מידע שוק

$ 314.20K
$ 314.20K$ 314.20K

--
----

$ 362.39K
$ 362.39K$ 362.39K

867.01M
867.01M 867.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DessalinesAI by Virtuals הוא $ 314.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESSAI הוא 867.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 362.39K.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DessalinesAI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDessalinesAI by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDessalinesAI by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DessalinesAI by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.52%
30 ימים$ 0-16.99%
60 ימים$ 0-27.26%
90 ימים$ 0--

מה זהDessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) משאב

האתר הרשמי

DessalinesAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DessalinesAI by Virtuals.

בדוק את DessalinesAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

DESSAI למטבעות מקומיים

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DESSAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

כמה שווה DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) היום?
החי DESSAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DESSAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DESSAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DessalinesAI by Virtuals?
שווי השוק של DESSAI הוא $ 314.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DESSAI?
ההיצע במחזור של DESSAI הוא 867.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DESSAI?
‏‏DESSAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00135965 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DESSAI?
DESSAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DESSAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DESSAI הוא -- USD.
האם DESSAI יעלה השנה?
DESSAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DESSAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:47:00 (UTC+8)

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.