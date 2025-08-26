Deq Staked AVAIL (STAVAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01401879 $ 0.01401879 $ 0.01401879 24 שעות נמוך $ 0.01583803 $ 0.01583803 $ 0.01583803 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01401879$ 0.01401879 $ 0.01401879 גבוה 24 שעות $ 0.01583803$ 0.01583803 $ 0.01583803 שיא כל הזמנים $ 0.186304$ 0.186304 $ 0.186304 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00424246$ 0.00424246 $ 0.00424246 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -10.78% שינוי מחיר (7D) -24.18% שינוי מחיר (7D) -24.18%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01409756. במהלך 24 השעות האחרונות, STAVAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01401879 לבין שיא של $ 0.01583803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAVAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.186304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00424246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAVAIL השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -10.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 412.90K$ 412.90K $ 412.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 412.90K$ 412.90K $ 412.90K אספקת מחזור 29.27M 29.27M 29.27M אספקה כוללת 29,273,890.51184103 29,273,890.51184103 29,273,890.51184103

שווי השוק הנוכחי של Deq Staked AVAIL הוא $ 412.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAVAIL הוא 29.27M, עם היצע כולל של 29273890.51184103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 412.90K.