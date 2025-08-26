עוד על STAVAIL

STAVAIL מידע על מחיר

STAVAIL אתר רשמי

STAVAIL טוקניומיקה

STAVAIL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Deq Staked AVAIL סֵמֶל

Deq Staked AVAIL מחיר (STAVAIL)

לא רשום

1 STAVAIL ל USDמחיר חי:

$0.01409077
$0.01409077$0.01409077
-10.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:17 (UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01401879
$ 0.01401879$ 0.01401879
24 שעות נמוך
$ 0.01583803
$ 0.01583803$ 0.01583803
גבוה 24 שעות

$ 0.01401879
$ 0.01401879$ 0.01401879

$ 0.01583803
$ 0.01583803$ 0.01583803

$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246

-0.75%

-10.78%

-24.18%

-24.18%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01409756. במהלך 24 השעות האחרונות, STAVAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01401879 לבין שיא של $ 0.01583803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAVAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.186304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00424246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAVAIL השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -10.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) מידע שוק

$ 412.90K
$ 412.90K$ 412.90K

--
----

$ 412.90K
$ 412.90K$ 412.90K

29.27M
29.27M 29.27M

29,273,890.51184103
29,273,890.51184103 29,273,890.51184103

שווי השוק הנוכחי של Deq Staked AVAIL הוא $ 412.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAVAIL הוא 29.27M, עם היצע כולל של 29273890.51184103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 412.90K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deq Staked AVAILל USDהיה $ -0.00170406507435236.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeq Staked AVAIL ל USDהיה . $ -0.0043076053.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeq Staked AVAIL ל USDהיה $ -0.0050854114.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deq Staked AVAILל USDהיה $ -0.025162820505950015.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00170406507435236-10.78%
30 ימים$ -0.0043076053-30.55%
60 ימים$ -0.0050854114-36.07%
90 ימים$ -0.025162820505950015-64.09%

מה זהDeq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) משאב

האתר הרשמי

Deq Staked AVAILתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deq Staked AVAIL (STAVAIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deq Staked AVAIL (STAVAIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deq Staked AVAIL.

בדוק את Deq Staked AVAIL תחזית המחיר עכשיו‏!

STAVAIL למטבעות מקומיים

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deq Staked AVAIL (STAVAIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STAVAIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

כמה שווה Deq Staked AVAIL (STAVAIL) היום?
החי STAVAILהמחיר ב USD הוא 0.01409756 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STAVAIL ל USD?
המחיר הנוכחי של STAVAIL ל USD הוא $ 0.01409756. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deq Staked AVAIL?
שווי השוק של STAVAIL הוא $ 412.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STAVAIL?
ההיצע במחזור של STAVAIL הוא 29.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STAVAIL?
‏‏STAVAIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.186304 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STAVAIL?
STAVAIL ‏‏רשם מחירATL של 0.00424246 USD.
מהו נפח המסחר של STAVAIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STAVAIL הוא -- USD.
האם STAVAIL יעלה השנה?
STAVAIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STAVAIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:17 (UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.