Depinet מחיר היום

מחיר Depinet (DEPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007104, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPIN ל USD הוא $ 0.00007104 לכל DEPIN.

Depinet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,396.51, עם היצע במחזור של 90.04M DEPIN. ב‑24 השעות האחרונות, DEPIN סחר בין $ 0.00006966 (נמוך) ל $ 0.00007362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01271154, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003786.

ביצועים לטווח קצר, DEPIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Depinet (DEPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K אספקת מחזור 90.04M 90.04M 90.04M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Depinet הוא $ 6.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPIN הוא 90.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.10K.