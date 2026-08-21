DePIN Baby מחיר היום

מחיר DePIN Baby (DEPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPIN ל USD הוא $ 0 לכל DEPIN.

DePIN Baby כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,388.39, עם היצע במחזור של 1.00B DEPIN. ב‑24 השעות האחרונות, DEPIN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEPIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DePIN Baby (DEPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DePIN Baby הוא $ 17.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.39K.