Department of Government Inefficiency (DOGIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00426472$ 0.00426472 $ 0.00426472 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.33% שינוי מחיר (7D) +3.95% שינוי מחיר (7D) +3.95%

Department of Government Inefficiency (DOGIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00426472, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) מידע שוק

שווי שוק $ 50.35K$ 50.35K $ 50.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.35K$ 50.35K $ 50.35K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Department of Government Inefficiency הוא $ 50.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.35K.