Department of Government Inefficiency סֵמֶל

Department of Government Inefficiency מחיר (DOGIN)

לא רשום

1 DOGIN ל USDמחיר חי:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Department of Government Inefficiency (DOGIN) טבלת מחירים חיה
Department of Government Inefficiency (DOGIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426472
$ 0.00426472$ 0.00426472

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.33%

+3.95%

+3.95%

Department of Government Inefficiency (DOGIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00426472, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) מידע שוק

$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K

--
----

$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Department of Government Inefficiency הוא $ 50.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.35K.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Department of Government Inefficiencyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment of Government Inefficiency ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment of Government Inefficiency ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Department of Government Inefficiencyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.33%
30 ימים$ 0-11.82%
60 ימים$ 0+14.53%
90 ימים$ 0--

מה זהDepartment of Government Inefficiency (DOGIN)

DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Department of Government Inefficiencyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Department of Government Inefficiency (DOGIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Department of Government Inefficiency (DOGIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Department of Government Inefficiency.

בדוק את Department of Government Inefficiency תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGIN למטבעות מקומיים

Department of Government Inefficiency (DOGIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Department of Government Inefficiency (DOGIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Department of Government Inefficiency (DOGIN)

כמה שווה Department of Government Inefficiency (DOGIN) היום?
החי DOGINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGIN ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Department of Government Inefficiency?
שווי השוק של DOGIN הוא $ 50.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGIN?
ההיצע במחזור של DOGIN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGIN?
‏‏DOGIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00426472 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGIN?
DOGIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOGIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGIN הוא -- USD.
האם DOGIN יעלה השנה?
DOGIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.