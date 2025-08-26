Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.67% שינוי מחיר (7D) -3.43%

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, D.O.G.E נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. D.O.G.Eהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, D.O.G.E השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 96.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.67K אספקת מחזור 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Department Of Government Efficiency הוא $ 96.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של D.O.G.E הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.67K.