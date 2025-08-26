Department Of Gains Coin מחיר (D.O.G.C)
+0.57%
-9.42%
+0.34%
+0.34%
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, D.O.G.C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. D.O.G.Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00131648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, D.O.G.C השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Department Of Gains Coin הוא $ 101.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של D.O.G.C הוא 921.52M, עם היצע כולל של 921518178.714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Department Of Gains Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment Of Gains Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment Of Gains Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Department Of Gains Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.42%
|30 ימים
|$ 0
|-64.40%
|60 ימים
|$ 0
|+227.55%
|90 ימים
|$ 0
|--
At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Department Of Gains Coin (D.O.G.C) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Department Of Gains Coin (D.O.G.C) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Department Of Gains Coin.
בדוק את Department Of Gains Coin תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Department Of Gains Coin (D.O.G.C) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על D.O.G.C הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.