Department Of Gains Coin סֵמֶל

Department Of Gains Coin מחיר (D.O.G.C)

לא רשום

1 D.O.G.C ל USDמחיר חי:

$0.00010953
$0.00010953$0.00010953
-9.40%1D
mexc
USD
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:13:55 (UTC+8)

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131648
$ 0.00131648$ 0.00131648

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-9.42%

+0.34%

+0.34%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, D.O.G.C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. D.O.G.Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00131648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, D.O.G.C השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) מידע שוק

$ 101.51K
$ 101.51K$ 101.51K

--
----

$ 101.51K
$ 101.51K$ 101.51K

921.52M
921.52M 921.52M

921,518,178.714
921,518,178.714 921,518,178.714

שווי השוק הנוכחי של Department Of Gains Coin הוא $ 101.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של D.O.G.C הוא 921.52M, עם היצע כולל של 921518178.714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.51K.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Department Of Gains Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment Of Gains Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDepartment Of Gains Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Department Of Gains Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.42%
30 ימים$ 0-64.40%
60 ימים$ 0+227.55%
90 ימים$ 0--

מה זהDepartment Of Gains Coin (D.O.G.C)

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Department Of Gains Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Department Of Gains Coin (D.O.G.C) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Department Of Gains Coin (D.O.G.C) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Department Of Gains Coin.

בדוק את Department Of Gains Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

D.O.G.C למטבעות מקומיים

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Department Of Gains Coin (D.O.G.C) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על D.O.G.C הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

כמה שווה Department Of Gains Coin (D.O.G.C) היום?
החי D.O.G.Cהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי D.O.G.C ל USD?
המחיר הנוכחי של D.O.G.C ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Department Of Gains Coin?
שווי השוק של D.O.G.C הוא $ 101.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של D.O.G.C?
ההיצע במחזור של D.O.G.C הוא 921.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של D.O.G.C?
‏‏D.O.G.C השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00131648 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של D.O.G.C?
D.O.G.C ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של D.O.G.C?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור D.O.G.C הוא -- USD.
האם D.O.G.C יעלה השנה?
D.O.G.C ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את D.O.G.C תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:13:55 (UTC+8)

