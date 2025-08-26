Department Of Gains Coin (D.O.G.C) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00131648$ 0.00131648 $ 0.00131648 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -9.42% שינוי מחיר (7D) +0.34% שינוי מחיר (7D) +0.34%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, D.O.G.C נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. D.O.G.Cהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00131648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, D.O.G.C השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) מידע שוק

שווי שוק $ 101.51K$ 101.51K $ 101.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.51K$ 101.51K $ 101.51K אספקת מחזור 921.52M 921.52M 921.52M אספקה כוללת 921,518,178.714 921,518,178.714 921,518,178.714

שווי השוק הנוכחי של Department Of Gains Coin הוא $ 101.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של D.O.G.C הוא 921.52M, עם היצע כולל של 921518178.714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.51K.