Demole (DMLG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.522796$ 0.522796 $ 0.522796 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -2.11% שינוי מחיר (7D) -2.11%

Demole (DMLG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMLG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMLGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.522796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMLG השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Demole (DMLG) מידע שוק

שווי שוק $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K אספקת מחזור 317.00M 317.00M 317.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Demole הוא $ 11.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMLG הוא 317.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.50K.