Delrey Inu (DELREY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.075009 24 שעות נמוך $ 0.07592 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.075009 גבוה 24 שעות $ 0.07592 שיא כל הזמנים $ 1.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01658828 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -0.24% שינוי מחיר (7D) +2.57%

Delrey Inu (DELREY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.07516. במהלך 24 השעות האחרונות, DELREY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075009 לבין שיא של $ 0.07592, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELREYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01658828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELREY השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Delrey Inu (DELREY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 112.74 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.16K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Delrey Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 112.74. ההיצע במחזור של DELREY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.16K.