Delrey Inu סֵמֶל

Delrey Inu מחיר (DELREY)

לא רשום

1 DELREY ל USDמחיר חי:

-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Delrey Inu (DELREY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:48:43 (UTC+8)

Delrey Inu (DELREY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.70%

-0.24%

+2.57%

+2.57%

Delrey Inu (DELREY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.07516. במהלך 24 השעות האחרונות, DELREY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075009 לבין שיא של $ 0.07592, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELREYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01658828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELREY השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Delrey Inu (DELREY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Delrey Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 112.74. ההיצע במחזור של DELREY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.16K.

Delrey Inu (DELREY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Delrey Inuל USDהיה $ -0.00018608544681148.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDelrey Inu ל USDהיה . $ +0.0048346068.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDelrey Inu ל USDהיה $ +0.0560085856.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Delrey Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018608544681148-0.24%
30 ימים$ +0.0048346068+6.43%
60 ימים$ +0.0560085856+74.52%
90 ימים$ 0--

מה זהDelrey Inu (DELREY)

What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.

Delrey Inu (DELREY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DELREY למטבעות מקומיים

Delrey Inu (DELREY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Delrey Inu (DELREY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DELREY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Delrey Inu (DELREY)

כמה שווה Delrey Inu (DELREY) היום?
החי DELREYהמחיר ב USD הוא 0.07516 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DELREY ל USD?
המחיר הנוכחי של DELREY ל USD הוא $ 0.07516. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Delrey Inu?
שווי השוק של DELREY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DELREY?
ההיצע במחזור של DELREY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DELREY?
‏‏DELREY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DELREY?
DELREY ‏‏רשם מחירATL של 0.01658828 USD.
מהו נפח המסחר של DELREY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DELREY הוא $ 112.74 USD.
האם DELREY יעלה השנה?
DELREY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DELREY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:48:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.