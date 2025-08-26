DELPHIBETS (DPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00134873 $ 0.00134873 $ 0.00134873 24 שעות נמוך $ 0.00138344 $ 0.00138344 $ 0.00138344 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00134873$ 0.00134873 $ 0.00134873 גבוה 24 שעות $ 0.00138344$ 0.00138344 $ 0.00138344 שיא כל הזמנים $ 0.055697$ 0.055697 $ 0.055697 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.98% שינוי מחיר (7D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -3.64%

DELPHIBETS (DPH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00138343. במהלך 24 השעות האחרונות, DPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00134873 לבין שיא של $ 0.00138344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DELPHIBETS (DPH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.34K$ 138.34K $ 138.34K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 99,999,999.0 99,999,999.0 99,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של DELPHIBETS הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.01. ההיצע במחזור של DPH הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.34K.