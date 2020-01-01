DELI FM (DELIFM) טוקנומיקה
DELI FM (DELIFM) מידע
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
DELI FM (DELIFM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DELI FM (DELIFM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
DELI FM (DELIFM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של DELI FM (DELIFM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DELIFM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DELIFMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DELIFMטוקניומיקה, חקרו אתDELIFMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DELIFM חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DELIFM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DELIFM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.