DELI FM (DELIFM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00143754$ 0.00143754 $ 0.00143754 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.30% שינוי מחיר (1D) -11.98% שינוי מחיר (7D) -14.19% שינוי מחיר (7D) -14.19%

DELI FM (DELIFM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DELIFM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELIFMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELIFM השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -11.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DELI FM (DELIFM) מידע שוק

שווי שוק $ 36.28K$ 36.28K $ 36.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K אספקת מחזור 899.80M 899.80M 899.80M אספקה כוללת 999,975,784.62649 999,975,784.62649 999,975,784.62649

שווי השוק הנוכחי של DELI FM הוא $ 36.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELIFM הוא 899.80M, עם היצע כולל של 999975784.62649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.