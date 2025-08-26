DELI FM מחיר (DELIFM)
+1.30%
-11.98%
-14.19%
-14.19%
DELI FM (DELIFM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DELIFM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELIFMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELIFM השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -11.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DELI FM הוא $ 36.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELIFM הוא 899.80M, עם היצע כולל של 999975784.62649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DELI FMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDELI FM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDELI FM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DELI FMל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.98%
|30 ימים
|$ 0
|-64.77%
|60 ימים
|$ 0
|-85.84%
|90 ימים
|$ 0
|--
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
