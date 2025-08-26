עוד על DELIFM

DELIFM מידע על מחיר

DELIFM אתר רשמי

DELIFM טוקניומיקה

DELIFM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DELI FM סֵמֶל

DELI FM מחיר (DELIFM)

לא רשום

1 DELIFM ל USDמחיר חי:

--
----
-11.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DELI FM (DELIFM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:00:38 (UTC+8)

DELI FM (DELIFM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143754
$ 0.00143754$ 0.00143754

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-11.98%

-14.19%

-14.19%

DELI FM (DELIFM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DELIFM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELIFMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELIFM השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -11.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DELI FM (DELIFM) מידע שוק

$ 36.28K
$ 36.28K$ 36.28K

--
----

$ 40.32K
$ 40.32K$ 40.32K

899.80M
899.80M 899.80M

999,975,784.62649
999,975,784.62649 999,975,784.62649

שווי השוק הנוכחי של DELI FM הוא $ 36.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELIFM הוא 899.80M, עם היצע כולל של 999975784.62649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.

DELI FM (DELIFM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DELI FMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDELI FM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDELI FM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DELI FMל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.98%
30 ימים$ 0-64.77%
60 ימים$ 0-85.84%
90 ימים$ 0--

מה זהDELI FM (DELIFM)

DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DELI FM (DELIFM) משאב

האתר הרשמי

DELI FMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DELI FM (DELIFM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DELI FM (DELIFM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DELI FM.

בדוק את DELI FM תחזית המחיר עכשיו‏!

DELIFM למטבעות מקומיים

DELI FM (DELIFM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DELI FM (DELIFM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DELIFM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DELI FM (DELIFM)

כמה שווה DELI FM (DELIFM) היום?
החי DELIFMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DELIFM ל USD?
המחיר הנוכחי של DELIFM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DELI FM?
שווי השוק של DELIFM הוא $ 36.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DELIFM?
ההיצע במחזור של DELIFM הוא 899.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DELIFM?
‏‏DELIFM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00143754 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DELIFM?
DELIFM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DELIFM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DELIFM הוא -- USD.
האם DELIFM יעלה השנה?
DELIFM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DELIFM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:00:38 (UTC+8)

DELI FM (DELIFM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.