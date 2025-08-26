DELAY (DELAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00153463$ 0.00153463 $ 0.00153463 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +2.23% שינוי מחיר (7D) -5.90% שינוי מחיר (7D) -5.90%

DELAY (DELAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DELAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DELAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153463, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DELAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DELAY (DELAY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.07K$ 10.07K $ 10.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K אספקת מחזור 665.43M 665.43M 665.43M אספקה כוללת 952,398,292.02 952,398,292.02 952,398,292.02

שווי השוק הנוכחי של DELAY הוא $ 10.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELAY הוא 665.43M, עם היצע כולל של 952398292.02. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.42K.