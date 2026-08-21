Dejitaru Tsuka מחיר היום

מחיר Dejitaru Tsuka (TSUKA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00126697, עם שינוי של 14.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSUKA ל USD הוא $ 0.00126697 לכל TSUKA.

Dejitaru Tsuka כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,266,970, עם היצע במחזור של 1.00B TSUKA. ב‑24 השעות האחרונות, TSUKA סחר בין $ 0.00110712 (נמוך) ל $ 0.00128053 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15717, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TSUKA נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +46.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.49K.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dejitaru Tsuka הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.49K. ההיצע במחזור של TSUKA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.