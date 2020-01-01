degwefhat (WEF) טוקנומיקה
DegWefHat is a lovable meme-coin featuring Deg, the very special and adorable dog with a heart of gold. Always donning his pink signature hat, Deg is known for his endearing personality and gentle demeanor. Despite his slower uptake, Deg's charm and kindness knows no bounds, captivating the hearts of all who encounter him in the crypto space. There's nothing but good vibes when he and his hat are around.
With his big brother by his side, also sporting a pink hat, serving as his idol, Deg embodies the essence of wholesome meme culture. $wef token holders not only join a vibrant community but also become part of Deg's extended family, sharing in the joy and good vibes that he brings to the world.
Invest in WEF today and experience the warmth and positivity that radiates from this one-of-a-kind community. Join the Deg movement and spread the love with every transaction. And always remember: The het stes on!
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור degwefhat (WEF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של degwefhat (WEF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WEF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WEFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WEFטוקניומיקה, חקרו אתWEFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
