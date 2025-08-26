deGPT (DEGPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00392903$ 0.00392903 $ 0.00392903 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -5.36% שינוי מחיר (7D) -3.05% שינוי מחיר (7D) -3.05%

deGPT (DEGPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00392903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGPT השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

deGPT (DEGPT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K אספקת מחזור 999.52M 999.52M 999.52M אספקה כוללת 999,520,853.409437 999,520,853.409437 999,520,853.409437

שווי השוק הנוכחי של deGPT הוא $ 32.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGPT הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999520853.409437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.40K.