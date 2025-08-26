Degent (DEGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00126799$ 0.00126799 $ 0.00126799 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000298$ 0.00000298 $ 0.00000298 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Degent (DEGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000428. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degent (DEGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.33K$ 3.33K $ 3.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K אספקת מחזור 779.00M 779.00M 779.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degent הוא $ 3.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENT הוא 779.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28K.