Degens With Attitude (DWA) טוקנומיקה
Degens With Attitude (DWA) מידע
Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed.
Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude.
The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive.
So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain.
Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.
Degens With Attitude (DWA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Degens With Attitude (DWA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Degens With Attitude (DWA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Degens With Attitude (DWA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DWA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DWAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DWAטוקניומיקה, חקרו אתDWAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
