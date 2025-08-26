DegenPad (DPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00175189 $ 0.00175189 $ 0.00175189 24 שעות נמוך $ 0.00191601 $ 0.00191601 $ 0.00191601 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00175189$ 0.00175189 $ 0.00175189 גבוה 24 שעות $ 0.00191601$ 0.00191601 $ 0.00191601 שיא כל הזמנים $ 0.02920669$ 0.02920669 $ 0.02920669 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00130038$ 0.00130038 $ 0.00130038 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -6.20% שינוי מחיר (7D) -1.02% שינוי מחיר (7D) -1.02%

DegenPad (DPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00179485. במהלך 24 השעות האחרונות, DPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00175189 לבין שיא של $ 0.00191601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02920669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130038.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPAD השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DegenPad (DPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 37.10K$ 37.10K $ 37.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.46K$ 179.46K $ 179.46K אספקת מחזור 20.67M 20.67M 20.67M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DegenPad הוא $ 37.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPAD הוא 20.67M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.46K.