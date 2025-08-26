עוד על GNRT

Degenerator Project סֵמֶל

Degenerator Project מחיר (GNRT)

לא רשום

1 GNRT ל USDמחיר חי:

--
----
-14.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Degenerator Project (GNRT) טבלת מחירים חיה
Degenerator Project (GNRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

+1.28%

-14.23%

-19.49%

-19.49%

Degenerator Project (GNRT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GNRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01876112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNRT השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -14.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degenerator Project (GNRT) מידע שוק

$ 77.67K
$ 77.67K$ 77.67K

--
----

$ 77.67K
$ 77.67K$ 77.67K

999.94M
999.94M 999.94M

999,935,051.790259
999,935,051.790259 999,935,051.790259

שווי השוק הנוכחי של Degenerator Project הוא $ 77.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNRT הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999935051.790259. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.67K.

Degenerator Project (GNRT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degenerator Projectל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegenerator Project ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegenerator Project ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degenerator Projectל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.23%
30 ימים$ 0-14.04%
60 ימים$ 0-71.99%
90 ימים$ 0--

מה זהDegenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Degenerator Project (GNRT) משאב

האתר הרשמי

Degenerator Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degenerator Project (GNRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degenerator Project (GNRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degenerator Project.

בדוק את Degenerator Project תחזית המחיר עכשיו‏!

GNRT למטבעות מקומיים

Degenerator Project (GNRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degenerator Project (GNRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degenerator Project (GNRT)

כמה שווה Degenerator Project (GNRT) היום?
החי GNRTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNRT ל USD?
המחיר הנוכחי של GNRT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degenerator Project?
שווי השוק של GNRT הוא $ 77.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNRT?
ההיצע במחזור של GNRT הוא 999.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNRT?
‏‏GNRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01876112 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNRT?
GNRT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GNRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNRT הוא -- USD.
האם GNRT יעלה השנה?
GNRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Degenerator Project (GNRT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.