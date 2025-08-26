Degen Zoo (DZOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00126597 גבוה 24 שעות $ 0.00134076 שיא כל הזמנים $ 0.087541 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -0.04%

Degen Zoo (DZOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126894. במהלך 24 השעות האחרונות, DZOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126597 לבין שיא של $ 0.00134076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DZOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DZOO השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Zoo (DZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 533.63K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 678.90K אספקת מחזור 420.53M אספקה כוללת 535,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen Zoo הוא $ 533.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DZOO הוא 420.53M, עם היצע כולל של 535000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 678.90K.