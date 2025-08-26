עוד על DZOO

DZOO מידע על מחיר

DZOO אתר רשמי

DZOO טוקניומיקה

DZOO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Degen Zoo סֵמֶל

Degen Zoo מחיר (DZOO)

לא רשום

1 DZOO ל USDמחיר חי:

$0.00126894
$0.00126894$0.00126894
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Degen Zoo (DZOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:51 (UTC+8)

Degen Zoo (DZOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00126597
$ 0.00126597$ 0.00126597
24 שעות נמוך
$ 0.00134076
$ 0.00134076$ 0.00134076
גבוה 24 שעות

$ 0.00126597
$ 0.00126597$ 0.00126597

$ 0.00134076
$ 0.00134076$ 0.00134076

$ 0.087541
$ 0.087541$ 0.087541

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-3.28%

-0.04%

-0.04%

Degen Zoo (DZOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126894. במהלך 24 השעות האחרונות, DZOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126597 לבין שיא של $ 0.00134076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DZOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DZOO השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Zoo (DZOO) מידע שוק

$ 533.63K
$ 533.63K$ 533.63K

--
----

$ 678.90K
$ 678.90K$ 678.90K

420.53M
420.53M 420.53M

535,000,000.0
535,000,000.0 535,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen Zoo הוא $ 533.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DZOO הוא 420.53M, עם היצע כולל של 535000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 678.90K.

Degen Zoo (DZOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen Zooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Zoo ל USDהיה . $ +0.0000382174.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Zoo ל USDהיה $ +0.0003211645.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen Zooל USDהיה $ +0.0001887303696951277.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.28%
30 ימים$ +0.0000382174+3.01%
60 ימים$ +0.0003211645+25.31%
90 ימים$ +0.0001887303696951277+17.47%

מה זהDegen Zoo (DZOO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Degen Zoo (DZOO) משאב

האתר הרשמי

Degen Zooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen Zoo (DZOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen Zoo (DZOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen Zoo.

בדוק את Degen Zoo תחזית המחיר עכשיו‏!

DZOO למטבעות מקומיים

Degen Zoo (DZOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen Zoo (DZOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DZOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen Zoo (DZOO)

כמה שווה Degen Zoo (DZOO) היום?
החי DZOOהמחיר ב USD הוא 0.00126894 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DZOO ל USD?
המחיר הנוכחי של DZOO ל USD הוא $ 0.00126894. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen Zoo?
שווי השוק של DZOO הוא $ 533.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DZOO?
ההיצע במחזור של DZOO הוא 420.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DZOO?
‏‏DZOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.087541 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DZOO?
DZOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DZOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DZOO הוא -- USD.
האם DZOO יעלה השנה?
DZOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DZOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:51 (UTC+8)

Degen Zoo (DZOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.