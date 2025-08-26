Degen USDC (DEGENUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 שעות נמוך $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 גבוה 24 שעות $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שיא כל הזמנים $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.958257$ 0.958257 $ 0.958257 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Degen USDC (DEGENUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.011. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.006 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.958257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENUSDC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen USDC (DEGENUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 417.48$ 417.48 $ 417.48 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 417.48$ 417.48 $ 417.48 אספקת מחזור 413.00 413.00 413.00 אספקה כוללת 413.0 413.0 413.0

שווי השוק הנוכחי של Degen USDC הוא $ 417.48, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENUSDC הוא 413.00, עם היצע כולל של 413.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 417.48.