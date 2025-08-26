עוד על DEGENUSDC

Degen USDC סֵמֶל

Degen USDC מחיר (DEGENUSDC)

לא רשום

1 DEGENUSDC ל USDמחיר חי:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
USD
Degen USDC (DEGENUSDC) טבלת מחירים חיה
Degen USDC (DEGENUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 שעות נמוך
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
גבוה 24 שעות

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 0.958257
$ 0.958257$ 0.958257

--

+0.01%

+0.02%

+0.02%

Degen USDC (DEGENUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.011. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.006 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.958257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENUSDC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen USDC (DEGENUSDC) מידע שוק

$ 417.48
$ 417.48$ 417.48

--
----

$ 417.48
$ 417.48$ 417.48

413.00
413.00 413.00

413.0
413.0 413.0

שווי השוק הנוכחי של Degen USDC הוא $ 417.48, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENUSDC הוא 413.00, עם היצע כולל של 413.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 417.48.

Degen USDC (DEGENUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen USDCל USDהיה $ +0.00011299.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen USDC ל USDהיה . $ +0.0020197758.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen USDC ל USDהיה $ +0.0035929929.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen USDCל USDהיה $ +0.0040270929973781.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00011299+0.01%
30 ימים$ +0.0020197758+0.20%
60 ימים$ +0.0035929929+0.36%
90 ימים$ +0.0040270929973781+0.40%

מה זהDegen USDC (DEGENUSDC)

The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Degen USDC (DEGENUSDC) משאב

האתר הרשמי

Degen USDCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen USDC (DEGENUSDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen USDC (DEGENUSDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen USDC.

בדוק את Degen USDC תחזית המחיר עכשיו‏!

DEGENUSDC למטבעות מקומיים

Degen USDC (DEGENUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen USDC (DEGENUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEGENUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen USDC (DEGENUSDC)

כמה שווה Degen USDC (DEGENUSDC) היום?
החי DEGENUSDCהמחיר ב USD הוא 1.011 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEGENUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של DEGENUSDC ל USD הוא $ 1.011. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen USDC?
שווי השוק של DEGENUSDC הוא $ 417.48 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEGENUSDC?
ההיצע במחזור של DEGENUSDC הוא 413.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEGENUSDC?
‏‏DEGENUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 8.98 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEGENUSDC?
DEGENUSDC ‏‏רשם מחירATL של 0.958257 USD.
מהו נפח המסחר של DEGENUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEGENUSDC הוא -- USD.
האם DEGENUSDC יעלה השנה?
DEGENUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEGENUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

