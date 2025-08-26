Degen The Otter (DGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0011652$ 0.0011652 $ 0.0011652 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -5.33% שינוי מחיר (7D) -25.39% שינוי מחיר (7D) -25.39%

Degen The Otter (DGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011652, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGEN השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen The Otter (DGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K אספקת מחזור 940.24M 940.24M 940.24M אספקה כוללת 996,996,682.394949 996,996,682.394949 996,996,682.394949

שווי השוק הנוכחי של Degen The Otter הוא $ 11.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGEN הוא 940.24M, עם היצע כולל של 996996682.394949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.20K.