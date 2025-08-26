עוד על DGEN

Degen The Otter סֵמֶל

Degen The Otter מחיר (DGEN)

לא רשום

1 DGEN ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
Degen The Otter (DGEN) טבלת מחירים חיה
Degen The Otter (DGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-5.33%

-25.39%

-25.39%

Degen The Otter (DGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011652, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGEN השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.39% ב-7 הימים האחרונים.

Degen The Otter (DGEN) מידע שוק

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

940.24M
940.24M 940.24M

996,996,682.394949
996,996,682.394949 996,996,682.394949

שווי השוק הנוכחי של Degen The Otter הוא $ 11.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGEN הוא 940.24M, עם היצע כולל של 996996682.394949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.20K.

Degen The Otter (DGEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen The Otterל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen The Otter ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen The Otter ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen The Otterל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.33%
30 ימים$ 0+56.13%
60 ימים$ 0+92.08%
90 ימים$ 0--

מה זהDegen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Degen The Otter (DGEN) משאב

האתר הרשמי

Degen The Otterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen The Otter (DGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen The Otter (DGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen The Otter.

בדוק את Degen The Otter תחזית המחיר עכשיו‏!

DGEN למטבעות מקומיים

Degen The Otter (DGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen The Otter (DGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen The Otter (DGEN)

כמה שווה Degen The Otter (DGEN) היום?
החי DGENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של DGEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen The Otter?
שווי השוק של DGEN הוא $ 11.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DGEN?
ההיצע במחזור של DGEN הוא 940.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DGEN?
‏‏DGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0011652 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DGEN?
DGEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DGEN הוא -- USD.
האם DGEN יעלה השנה?
DGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Degen The Otter (DGEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

