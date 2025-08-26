Degen Spartan AI (DEGENAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00285991 $ 0.00285991 $ 0.00285991 24 שעות נמוך $ 0.00333394 $ 0.00333394 $ 0.00333394 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00285991$ 0.00285991 $ 0.00285991 גבוה 24 שעות $ 0.00333394$ 0.00333394 $ 0.00333394 שיא כל הזמנים $ 0.104815$ 0.104815 $ 0.104815 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00171863$ 0.00171863 $ 0.00171863 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -9.48% שינוי מחיר (7D) -15.34% שינוי מחיר (7D) -15.34%

Degen Spartan AI (DEGENAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00295741. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00285991 לבין שיא של $ 0.00333394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.104815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171863.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENAI השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Spartan AI (DEGENAI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,914,065.168894 999,914,065.168894 999,914,065.168894

שווי השוק הנוכחי של Degen Spartan AI הוא $ 2.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENAI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999914065.168894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.