Degen Express מחיר היום

מחיר Degen Express (DEGEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002687, עם שינוי של 3.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEGEX ל USD הוא $ 0.00002687 לכל DEGEX.

Degen Express כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,408, עם היצע במחזור של 908.51M DEGEX. ב‑24 השעות האחרונות, DEGEX סחר בין $ 0.00002416 (נמוך) ל $ 0.00002693 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002416.

ביצועים לטווח קצר, DEGEX נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -17.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Degen Express (DEGEX) מידע שוק

שווי שוק $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K אספקת מחזור 908.51M 908.51M 908.51M אספקה כוללת 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

