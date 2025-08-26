עוד על DANNY

DANNY מידע על מחיר

DANNY אתר רשמי

DANNY טוקניומיקה

DANNY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Degen Danny סֵמֶל

Degen Danny מחיר (DANNY)

לא רשום

1 DANNY ל USDמחיר חי:

--
----
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Degen Danny (DANNY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:13:02 (UTC+8)

Degen Danny (DANNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002222
$ 0.00002222$ 0.00002222
24 שעות נמוך
$ 0.00002273
$ 0.00002273$ 0.00002273
גבוה 24 שעות

$ 0.00002222
$ 0.00002222$ 0.00002222

$ 0.00002273
$ 0.00002273$ 0.00002273

$ 0.00782618
$ 0.00782618$ 0.00782618

$ 0.00001344
$ 0.00001344$ 0.00001344

--

-0.87%

+3.69%

+3.69%

Degen Danny (DANNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002249. במהלך 24 השעות האחרונות, DANNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002222 לבין שיא של $ 0.00002273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00782618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANNY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Danny (DANNY) מידע שוק

$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K

--
----

$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen Danny הוא $ 22.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANNY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.50K.

Degen Danny (DANNY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen Dannyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Danny ל USDהיה . $ -0.0000000002.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Danny ל USDהיה $ +0.0000070816.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen Dannyל USDהיה $ -0.00000023916587628201.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.87%
30 ימים$ -0.0000000002-0.00%
60 ימים$ +0.0000070816+31.49%
90 ימים$ -0.00000023916587628201-1.05%

מה זהDegen Danny (DANNY)

Degen Danny is about Danny who is a typical degenerate gambler. There will be an episode about Danny and his adventure every week, with a story that all of us can connect to.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Degen Danny (DANNY) משאב

האתר הרשמי

Degen Dannyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen Danny (DANNY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen Danny (DANNY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen Danny.

בדוק את Degen Danny תחזית המחיר עכשיו‏!

DANNY למטבעות מקומיים

Degen Danny (DANNY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen Danny (DANNY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DANNY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen Danny (DANNY)

כמה שווה Degen Danny (DANNY) היום?
החי DANNYהמחיר ב USD הוא 0.00002249 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DANNY ל USD?
המחיר הנוכחי של DANNY ל USD הוא $ 0.00002249. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen Danny?
שווי השוק של DANNY הוא $ 22.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DANNY?
ההיצע במחזור של DANNY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DANNY?
‏‏DANNY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00782618 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DANNY?
DANNY ‏‏רשם מחירATL של 0.00001344 USD.
מהו נפח המסחר של DANNY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DANNY הוא -- USD.
האם DANNY יעלה השנה?
DANNY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DANNY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:13:02 (UTC+8)

Degen Danny (DANNY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.