Degen Danny (DANNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002222 $ 0.00002222 $ 0.00002222 24 שעות נמוך $ 0.00002273 $ 0.00002273 $ 0.00002273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002222$ 0.00002222 $ 0.00002222 גבוה 24 שעות $ 0.00002273$ 0.00002273 $ 0.00002273 שיא כל הזמנים $ 0.00782618$ 0.00782618 $ 0.00782618 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001344$ 0.00001344 $ 0.00001344 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.87% שינוי מחיר (7D) +3.69% שינוי מחיר (7D) +3.69%

Degen Danny (DANNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002249. במהלך 24 השעות האחרונות, DANNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002222 לבין שיא של $ 0.00002273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00782618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANNY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Danny (DANNY) מידע שוק

שווי שוק $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen Danny הוא $ 22.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANNY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.50K.