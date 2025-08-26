עוד על DEGENC

Degen Capital by Virtuals מחיר (DEGENC)

1 DEGENC ל USDמחיר חי:

$0.0006892
$0.0006892$0.0006892
-11.50%1D
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:32:46 (UTC+8)

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01455532
$ 0.01455532$ 0.01455532

$ 0
$ 0$ 0

+3.28%

-11.51%

-23.17%

-23.17%

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01455532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENC השתנה ב +3.28% במהלך השעה האחרונה, -11.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) מידע שוק

$ 688.72K
$ 688.72K$ 688.72K

--
----

$ 688.72K
$ 688.72K$ 688.72K

999.31M
999.31M 999.31M

999,309,109.0745579
999,309,109.0745579 999,309,109.0745579

שווי השוק הנוכחי של Degen Capital by Virtuals הוא $ 688.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENC הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999309109.0745579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 688.72K.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen Capital by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Capital by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen Capital by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen Capital by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.51%
30 ימים$ 0-28.52%
60 ימים$ 0-54.54%
90 ימים$ 0--

מה זהDegen Capital by Virtuals (DEGENC)

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) משאב

האתר הרשמי

Degen Capital by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen Capital by Virtuals (DEGENC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen Capital by Virtuals (DEGENC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen Capital by Virtuals.

בדוק את Degen Capital by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

DEGENC למטבעות מקומיים

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen Capital by Virtuals (DEGENC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEGENC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

כמה שווה Degen Capital by Virtuals (DEGENC) היום?
החי DEGENCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEGENC ל USD?
המחיר הנוכחי של DEGENC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen Capital by Virtuals?
שווי השוק של DEGENC הוא $ 688.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEGENC?
ההיצע במחזור של DEGENC הוא 999.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEGENC?
‏‏DEGENC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01455532 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEGENC?
DEGENC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DEGENC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEGENC הוא -- USD.
האם DEGENC יעלה השנה?
DEGENC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEGENC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

