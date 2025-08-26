עוד על DGENAI

Degen AI by Virtuals סֵמֶל

Degen AI by Virtuals מחיר (DGENAI)

לא רשום

1 DGENAI ל USDמחיר חי:

$0.00086465
$0.00086465$0.00086465
-19.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Degen AI by Virtuals (DGENAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:17:55 (UTC+8)

Degen AI by Virtuals (DGENAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0007812
$ 0.0007812$ 0.0007812
24 שעות נמוך
$ 0.0011257
$ 0.0011257$ 0.0011257
גבוה 24 שעות

$ 0.0007812
$ 0.0007812$ 0.0007812

$ 0.0011257
$ 0.0011257$ 0.0011257

$ 0.00560809
$ 0.00560809$ 0.00560809

$ 0.00006984
$ 0.00006984$ 0.00006984

-3.49%

-18.90%

-35.80%

-35.80%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00086465. במהלך 24 השעות האחרונות, DGENAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0007812 לבין שיא של $ 0.0011257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGENAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00560809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGENAI השתנה ב -3.49% במהלך השעה האחרונה, -18.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) מידע שוק

$ 605.26K
$ 605.26K$ 605.26K

--
----

$ 864.65K
$ 864.65K$ 864.65K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen AI by Virtuals הוא $ 605.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGENAI הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 864.65K.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degen AI by Virtualsל USDהיה $ -0.000201527711746012.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen AI by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0034286935.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegen AI by Virtuals ל USDהיה $ +0.0038666505.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degen AI by Virtualsל USDהיה $ +0.00040821271748959266.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000201527711746012-18.90%
30 ימים$ +0.0034286935+396.54%
60 ימים$ +0.0038666505+447.19%
90 ימים$ +0.00040821271748959266+89.43%

מה זהDegen AI by Virtuals (DGENAI)

DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) משאב

האתר הרשמי

Degen AI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen AI by Virtuals (DGENAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen AI by Virtuals (DGENAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen AI by Virtuals.

בדוק את Degen AI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

DGENAI למטבעות מקומיים

Degen AI by Virtuals (DGENAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen AI by Virtuals (DGENAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DGENAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degen AI by Virtuals (DGENAI)

כמה שווה Degen AI by Virtuals (DGENAI) היום?
החי DGENAIהמחיר ב USD הוא 0.00086465 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DGENAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DGENAI ל USD הוא $ 0.00086465. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen AI by Virtuals?
שווי השוק של DGENAI הוא $ 605.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DGENAI?
ההיצע במחזור של DGENAI הוא 700.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DGENAI?
‏‏DGENAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00560809 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DGENAI?
DGENAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00006984 USD.
מהו נפח המסחר של DGENAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DGENAI הוא -- USD.
האם DGENAI יעלה השנה?
DGENAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DGENAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:17:55 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.