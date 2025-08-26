Degen AI by Virtuals (DGENAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0007812 $ 0.0007812 $ 0.0007812 24 שעות נמוך $ 0.0011257 $ 0.0011257 $ 0.0011257 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0007812$ 0.0007812 $ 0.0007812 גבוה 24 שעות $ 0.0011257$ 0.0011257 $ 0.0011257 שיא כל הזמנים $ 0.00560809$ 0.00560809 $ 0.00560809 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006984$ 0.00006984 $ 0.00006984 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.49% שינוי מחיר (1D) -18.90% שינוי מחיר (7D) -35.80% שינוי מחיר (7D) -35.80%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00086465. במהלך 24 השעות האחרונות, DGENAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0007812 לבין שיא של $ 0.0011257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGENAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00560809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGENAI השתנה ב -3.49% במהלך השעה האחרונה, -18.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) מידע שוק

שווי שוק $ 605.26K$ 605.26K $ 605.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 864.65K$ 864.65K $ 864.65K אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degen AI by Virtuals הוא $ 605.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGENAI הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 864.65K.