DefiPlaza (DFP2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00552834 $ 0.00552834 $ 0.00552834 24 שעות נמוך $ 0.00577395 $ 0.00577395 $ 0.00577395 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00552834$ 0.00552834 $ 0.00552834 גבוה 24 שעות $ 0.00577395$ 0.00577395 $ 0.00577395 שיא כל הזמנים $ 0.782959$ 0.782959 $ 0.782959 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00275355$ 0.00275355 $ 0.00275355 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -3.46% שינוי מחיר (7D) +5.83% שינוי מחיר (7D) +5.83%

DefiPlaza (DFP2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00553943. במהלך 24 השעות האחרונות, DFP2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00552834 לבין שיא של $ 0.00577395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFP2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.782959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00275355.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFP2 השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DefiPlaza (DFP2) מידע שוק

שווי שוק $ 368.14K$ 368.14K $ 368.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.14K$ 368.14K $ 368.14K אספקת מחזור 66.46M 66.46M 66.46M אספקה כוללת 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632

שווי השוק הנוכחי של DefiPlaza הוא $ 368.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFP2 הוא 66.46M, עם היצע כולל של 66458464.41798632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.14K.