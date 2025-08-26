definitely a cat ($CAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00292532$ 0.00292532 $ 0.00292532 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.51% שינוי מחיר (7D) -11.51% שינוי מחיר (7D) -11.51%

definitely a cat ($CAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00292532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

definitely a cat ($CAT) מידע שוק

שווי שוק $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K אספקת מחזור 894.61M 894.61M 894.61M אספקה כוללת 998,667,867.055898 998,667,867.055898 998,667,867.055898

שווי השוק הנוכחי של definitely a cat הוא $ 19.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CAT הוא 894.61M, עם היצע כולל של 998667867.055898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.68K.