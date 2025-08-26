עוד על FINA

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:12:49 (UTC+8)

Defina Finance (FINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.0011573
$ 0.0011573$ 0.0011573
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011573
$ 0.0011573$ 0.0011573

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+0.09%

-0.17%

-0.17%

Defina Finance (FINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.0011573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defina Finance (FINA) מידע שוק

$ 47.87K
$ 47.87K$ 47.87K

--
----

$ 47.87K
$ 47.87K$ 47.87K

58.89M
58.89M 58.89M

58,892,469.0
58,892,469.0 58,892,469.0

שווי השוק הנוכחי של Defina Finance הוא $ 47.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINA הוא 58.89M, עם היצע כולל של 58892469.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.87K.

Defina Finance (FINA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Defina Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDefina Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDefina Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Defina Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.09%
30 ימים$ 0-1.82%
60 ימים$ 0-4.75%
90 ימים$ 0--

מה זהDefina Finance (FINA)

$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Defina Finance (FINA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Defina Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Defina Finance (FINA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Defina Finance (FINA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Defina Finance.

בדוק את Defina Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

FINA למטבעות מקומיים

Defina Finance (FINA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Defina Finance (FINA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FINA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Defina Finance (FINA)

כמה שווה Defina Finance (FINA) היום?
החי FINAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FINA ל USD?
המחיר הנוכחי של FINA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Defina Finance?
שווי השוק של FINA הוא $ 47.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FINA?
ההיצע במחזור של FINA הוא 58.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FINA?
‏‏FINA השיג מחיר שיא (ATH) של 9.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FINA?
FINA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FINA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FINA הוא -- USD.
האם FINA יעלה השנה?
FINA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FINA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Defina Finance (FINA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

