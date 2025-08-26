Defina Finance (FINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.0011573 $ 0.0011573 $ 0.0011573 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.0011573$ 0.0011573 $ 0.0011573 שיא כל הזמנים $ 9.63$ 9.63 $ 9.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) +0.09% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

Defina Finance (FINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.0011573, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defina Finance (FINA) מידע שוק

שווי שוק $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K אספקת מחזור 58.89M 58.89M 58.89M אספקה כוללת 58,892,469.0 58,892,469.0 58,892,469.0

שווי השוק הנוכחי של Defina Finance הוא $ 47.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINA הוא 58.89M, עם היצע כולל של 58892469.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.87K.