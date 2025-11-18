DeFiGeek Community Japan מחיר היום

מחיר DeFiGeek Community Japan (TXJP) בזמן אמת היום הוא $ 11.82, עם שינוי של 25.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TXJP ל USD הוא $ 11.82 לכל TXJP.

DeFiGeek Community Japan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,478,840, עם היצע במחזור של 210.00K TXJP. ב‑24 השעות האחרונות, TXJP סחר בין $ 11.59 (נמוך) ל $ 16.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 33.01, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 11.59.

ביצועים לטווח קצר, TXJP נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו -35.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M אספקת מחזור 210.00K 210.00K 210.00K אספקה כוללת 210,000.0 210,000.0 210,000.0

