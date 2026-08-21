DeFiance Media מחיר היום

מחיר DeFiance Media (DFTV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00439495, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DFTV ל USD הוא $ 0.00439495 לכל DFTV.

DeFiance Media כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,949, עם היצע במחזור של 10.00M DFTV. ב‑24 השעות האחרונות, DFTV סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085642, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00429192.

ביצועים לטווח קצר, DFTV נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.91.

DeFiance Media (DFTV) מידע שוק

שווי שוק $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K נפח (24 שעות) $ 16.91$ 16.91 $ 16.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

שווי השוק הנוכחי של DeFiance Media הוא $ 43.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.91. ההיצע במחזור של DFTV הוא 10.00M, עם היצע כולל של 9999933.342481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.95K.