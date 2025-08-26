עוד על CRYSTAL

DeFi Kingdoms Crystal סֵמֶל

DeFi Kingdoms Crystal מחיר (CRYSTAL)

לא רשום

1 CRYSTAL ל USDמחיר חי:

$0.00665796
$0.00665796$0.00665796
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) טבלת מחירים חיה
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00655932
$ 0.00655932$ 0.00655932
24 שעות נמוך
$ 0.007141
$ 0.007141$ 0.007141
גבוה 24 שעות

$ 0.00655932
$ 0.00655932$ 0.00655932

$ 0.007141
$ 0.007141$ 0.007141

$ 34.6
$ 34.6$ 34.6

$ 0.00505587
$ 0.00505587$ 0.00505587

+0.76%

-6.20%

-2.66%

-2.66%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00665796. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYSTAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00655932 לבין שיא של $ 0.007141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYSTALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00505587.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYSTAL השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

151.91M
151.91M 151.91M

236,163,396.3213846
236,163,396.3213846 236,163,396.3213846

שווי השוק הנוכחי של DeFi Kingdoms Crystal הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYSTAL הוא 151.91M, עם היצע כולל של 236163396.3213846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DeFi Kingdoms Crystalל USDהיה $ -0.000440227900457748.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Kingdoms Crystal ל USDהיה . $ -0.0005120936.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Kingdoms Crystal ל USDהיה $ +0.0006513329.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DeFi Kingdoms Crystalל USDהיה $ -0.000401867661659276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000440227900457748-6.20%
30 ימים$ -0.0005120936-7.69%
60 ימים$ +0.0006513329+9.78%
90 ימים$ -0.000401867661659276-5.69%

מה זהDeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) משאב

האתר הרשמי

DeFi Kingdoms Crystalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi Kingdoms Crystal.

בדוק את DeFi Kingdoms Crystal תחזית המחיר עכשיו‏!

CRYSTAL למטבעות מקומיים

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYSTAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

כמה שווה DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) היום?
החי CRYSTALהמחיר ב USD הוא 0.00665796 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYSTAL ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYSTAL ל USD הוא $ 0.00665796. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFi Kingdoms Crystal?
שווי השוק של CRYSTAL הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYSTAL?
ההיצע במחזור של CRYSTAL הוא 151.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYSTAL?
‏‏CRYSTAL השיג מחיר שיא (ATH) של 34.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYSTAL?
CRYSTAL ‏‏רשם מחירATL של 0.00505587 USD.
מהו נפח המסחר של CRYSTAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYSTAL הוא -- USD.
האם CRYSTAL יעלה השנה?
CRYSTAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYSTAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.