DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00655932 $ 0.00655932 $ 0.00655932 24 שעות נמוך $ 0.007141 $ 0.007141 $ 0.007141 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00655932$ 0.00655932 $ 0.00655932 גבוה 24 שעות $ 0.007141$ 0.007141 $ 0.007141 שיא כל הזמנים $ 34.6$ 34.6 $ 34.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00505587$ 0.00505587 $ 0.00505587 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.76% שינוי מחיר (1D) -6.20% שינוי מחיר (7D) -2.66% שינוי מחיר (7D) -2.66%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00665796. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYSTAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00655932 לבין שיא של $ 0.007141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYSTALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00505587.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYSTAL השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -6.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M אספקת מחזור 151.91M 151.91M 151.91M אספקה כוללת 236,163,396.3213846 236,163,396.3213846 236,163,396.3213846

שווי השוק הנוכחי של DeFi Kingdoms Crystal הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYSTAL הוא 151.91M, עם היצע כולל של 236163396.3213846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.