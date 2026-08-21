DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund מחיר היום

מחיר DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) בזמן אמת היום הוא $ 1.045, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEJAAA ל USD הוא $ 1.045 לכל DEJAAA.

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,423,833, עם היצע במחזור של 6.15M DEJAAA. ב‑24 השעות האחרונות, DEJAAA סחר בין $ 1.044 (נמוך) ל $ 1.045 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.022.

ביצועים לטווח קצר, DEJAAA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M אספקת מחזור 6.15M 6.15M 6.15M אספקה כוללת 6,149,909.388678866 6,149,909.388678866 6,149,909.388678866

שווי השוק הנוכחי של DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund הוא $ 6.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של DEJAAA הוא 6.15M, עם היצע כולל של 6149909.388678866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.42M.