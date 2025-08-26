DeFi Growth Index (DGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24 שעות נמוך $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 גבוה 24 שעות $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 שיא כל הזמנים $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.516838$ 0.516838 $ 0.516838 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.08% שינוי מחיר (1D) -9.60% שינוי מחיר (7D) +7.59% שינוי מחיר (7D) +7.59%

DeFi Growth Index (DGI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.28. במהלך 24 השעות האחרונות, DGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.26 לבין שיא של $ 1.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.516838.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGI השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -9.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Growth Index (DGI) מידע שוק

שווי שוק $ 276.74K$ 276.74K $ 276.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.74K$ 276.74K $ 276.74K אספקת מחזור 216.44K 216.44K 216.44K אספקה כוללת 216,438.4002786958 216,438.4002786958 216,438.4002786958

שווי השוק הנוכחי של DeFi Growth Index הוא $ 276.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGI הוא 216.44K, עם היצע כולל של 216438.4002786958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.74K.