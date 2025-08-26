DeFi Growth Index מחיר (DGI)
DeFi Growth Index (DGI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.28. במהלך 24 השעות האחרונות, DGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.26 לבין שיא של $ 1.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.516838.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGI השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -9.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DeFi Growth Index הוא $ 276.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGI הוא 216.44K, עם היצע כולל של 216438.4002786958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.74K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DeFi Growth Indexל USDהיה $ -0.135666997310839.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Growth Index ל USDהיה . $ -0.0438131200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Growth Index ל USDהיה $ +0.5618600960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DeFi Growth Indexל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.135666997310839
|-9.60%
|30 ימים
|$ -0.0438131200
|-3.42%
|60 ימים
|$ +0.5618600960
|+43.90%
|90 ימים
|$ 0
|--
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
