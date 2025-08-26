Defi For You (DFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.27096$ 0.27096 $ 0.27096 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -0.76% שינוי מחיר (7D) +5.64% שינוי מחיר (7D) +5.64%

Defi For You (DFY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.27096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFY השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defi For You (DFY) מידע שוק

שווי שוק $ 127.75K$ 127.75K $ 127.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.79K$ 179.79K $ 179.79K אספקת מחזור 601.42M 601.42M 601.42M אספקה כוללת 846,416,467.712 846,416,467.712 846,416,467.712

שווי השוק הנוכחי של Defi For You הוא $ 127.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFY הוא 601.42M, עם היצע כולל של 846416467.712. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.79K.