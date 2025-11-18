Defi Cattos מחיר היום

מחיר Defi Cattos (CATTOS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATTOS ל USD הוא -- לכל CATTOS.

Defi Cattos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,297, עם היצע במחזור של 1.00B CATTOS. ב‑24 השעות האחרונות, CATTOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00216791, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATTOS נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו -17.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Defi Cattos (CATTOS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Defi Cattos הוא $ 168.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATTOS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.30K.