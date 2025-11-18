DeFAI מחיר היום

מחיר DeFAI (DEFAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFAI ל USD הוא -- לכל DEFAI.

DeFAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,856, עם היצע במחזור של 953.20M DEFAI. ב‑24 השעות האחרונות, DEFAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00974805, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEFAI נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -2.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeFAI (DEFAI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.86K$ 48.86K $ 48.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K אספקת מחזור 953.20M 953.20M 953.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFAI הוא $ 48.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEFAI הוא 953.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.26K.