DeepOnion (ONION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 20.2$ 20.2 $ 20.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00312193$ 0.00312193 $ 0.00312193 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -36.74% שינוי מחיר (7D) -36.74%

DeepOnion (ONION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01358255. במהלך 24 השעות האחרונות, ONION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00312193.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONION השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeepOnion (ONION) מידע שוק

שווי שוק $ 272.80K$ 272.80K $ 272.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 20.08M 20.08M 20.08M אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של DeepOnion הוא $ 272.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONION הוא 20.08M, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.