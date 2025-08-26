עוד על DEEPAI

Deep Whales AI סֵמֶל

Deep Whales AI מחיר (DEEPAI)

1 DEEPAI ל USDמחיר חי:

$0.00931184
$0.00931184
-19.40%1D
Deep Whales AI (DEEPAI) טבלת מחירים חיה
Deep Whales AI (DEEPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00929435
$ 0.00929435$ 0.00929435
24 שעות נמוך
$ 0.01157774
$ 0.01157774$ 0.01157774
גבוה 24 שעות

$ 0.00929435
$ 0.00929435$ 0.00929435

$ 0.01157774
$ 0.01157774$ 0.01157774

$ 0.02594765
$ 0.02594765$ 0.02594765

$ 0.00317829
$ 0.00317829$ 0.00317829

-0.45%

-19.40%

+8.27%

+8.27%

Deep Whales AI (DEEPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00931184. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00929435 לבין שיא של $ 0.01157774, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02594765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00317829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEPAI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -19.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep Whales AI (DEEPAI) מידע שוק

$ 937.67K
$ 937.67K$ 937.67K

--
----

$ 937.67K
$ 937.67K$ 937.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Deep Whales AI הוא $ 937.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 937.67K.

Deep Whales AI (DEEPAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deep Whales AIל USDהיה $ -0.002241781930990605.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Whales AI ל USDהיה . $ -0.0027671045.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Whales AI ל USDהיה $ +0.0057904447.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deep Whales AIל USDהיה $ +0.003931206985636167.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002241781930990605-19.40%
30 ימים$ -0.0027671045-29.71%
60 ימים$ +0.0057904447+62.18%
90 ימים$ +0.003931206985636167+73.06%

מה זהDeep Whales AI (DEEPAI)

Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.

Deep Whales AI (DEEPAI) משאב

האתר הרשמי

Deep Whales AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deep Whales AI (DEEPAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deep Whales AI (DEEPAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deep Whales AI.

בדוק את Deep Whales AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DEEPAI למטבעות מקומיים

Deep Whales AI (DEEPAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deep Whales AI (DEEPAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEEPAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Deep Whales AI (DEEPAI)

כמה שווה Deep Whales AI (DEEPAI) היום?
החי DEEPAIהמחיר ב USD הוא 0.00931184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEEPAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DEEPAI ל USD הוא $ 0.00931184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deep Whales AI?
שווי השוק של DEEPAI הוא $ 937.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEEPAI?
ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEEPAI?
‏‏DEEPAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02594765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEEPAI?
DEEPAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00317829 USD.
מהו נפח המסחר של DEEPAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEEPAI הוא -- USD.
האם DEEPAI יעלה השנה?
DEEPAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEEPAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Deep Whales AI (DEEPAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.