Deep Whales AI (DEEPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00929435 גבוה 24 שעות $ 0.01157774 שיא כל הזמנים $ 0.02594765 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00317829 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -19.40% שינוי מחיר (7D) +8.27%

Deep Whales AI (DEEPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00931184. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00929435 לבין שיא של $ 0.01157774, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02594765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00317829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEPAI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -19.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep Whales AI (DEEPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 937.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 937.67K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Deep Whales AI הוא $ 937.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 937.67K.