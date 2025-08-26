Dedium (DEDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01988755 $ 0.01988755 $ 0.01988755 24 שעות נמוך $ 0.02231162 $ 0.02231162 $ 0.02231162 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01988755$ 0.01988755 $ 0.01988755 גבוה 24 שעות $ 0.02231162$ 0.02231162 $ 0.02231162 שיא כל הזמנים $ 0.12706$ 0.12706 $ 0.12706 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01502524$ 0.01502524 $ 0.01502524 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -9.17% שינוי מחיר (7D) -16.48% שינוי מחיר (7D) -16.48%

Dedium (DEDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02004797. במהלך 24 השעות האחרונות, DEDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01988755 לבין שיא של $ 0.02231162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01502524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEDI השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dedium (DEDI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dedium הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEDI הוא 50.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02M.