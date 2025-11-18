Decentralized Retirement Account מחיר היום

מחיר Decentralized Retirement Account (DRA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRA ל USD הוא -- לכל DRA.

Decentralized Retirement Account כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,804.89, עם היצע במחזור של 999.41M DRA. ב‑24 השעות האחרונות, DRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0054863, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DRA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Decentralized Retirement Account (DRA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K אספקת מחזור 999.41M 999.41M 999.41M אספקה כוללת 999,414,874.507663 999,414,874.507663 999,414,874.507663

שווי השוק הנוכחי של Decentralized Retirement Account הוא $ 15.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRA הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999414874.507663. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.80K.