Decentralized Gaming Network מחיר היום

מחיר Decentralized Gaming Network (DGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006237, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DGN ל USD הוא $ 0.00006237 לכל DGN.

Decentralized Gaming Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,237.28, עם היצע במחזור של 100.00M DGN. ב‑24 השעות האחרונות, DGN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00738296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006034.

ביצועים לטווח קצר, DGN נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Decentralized Gaming Network (DGN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

