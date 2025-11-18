Decentralized Euro מחיר היום

מחיר Decentralized Euro (DEURO) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 0.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEURO ל USD הוא $ 1.16 לכל DEURO.

Decentralized Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,130,740, עם היצע במחזור של 2.70M DEURO. ב‑24 השעות האחרונות, DEURO סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.860143.

ביצועים לטווח קצר, DEURO נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Decentralized Euro (DEURO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.13M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.13M אספקת מחזור 2.70M אספקה כוללת 2,701,343.792364783

