Decentralized AI Organization סֵמֶל

Decentralized AI Organization מחיר (DAIO)

לא רשום

1 DAIO ל USDמחיר חי:

--
----
-5.00%1D
mexc
USD
Decentralized AI Organization (DAIO) טבלת מחירים חיה
Decentralized AI Organization (DAIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.04%

-4.41%

-4.41%

Decentralized AI Organization (DAIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAIO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentralized AI Organization (DAIO) מידע שוק

$ 6.54K
$ 6.54K$ 6.54K

--
----

$ 6.54K
$ 6.54K$ 6.54K

998.23M
998.23M 998.23M

998,230,602.772613
998,230,602.772613 998,230,602.772613

שווי השוק הנוכחי של Decentralized AI Organization הוא $ 6.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAIO הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998230602.772613. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.54K.

Decentralized AI Organization (DAIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Decentralized AI Organizationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentralized AI Organization ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentralized AI Organization ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Decentralized AI Organizationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.04%
30 ימים$ 0+3.15%
60 ימים$ 0+23.59%
90 ימים$ 0--

מה זהDecentralized AI Organization (DAIO)

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

Decentralized AI Organization (DAIO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Decentralized AI Organizationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentralized AI Organization (DAIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentralized AI Organization (DAIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentralized AI Organization.

בדוק את Decentralized AI Organization תחזית המחיר עכשיו‏!

DAIO למטבעות מקומיים

Decentralized AI Organization (DAIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentralized AI Organization (DAIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Decentralized AI Organization (DAIO)

כמה שווה Decentralized AI Organization (DAIO) היום?
החי DAIOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAIO ל USD?
המחיר הנוכחי של DAIO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentralized AI Organization?
שווי השוק של DAIO הוא $ 6.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAIO?
ההיצע במחזור של DAIO הוא 998.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAIO?
‏‏DAIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAIO?
DAIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAIO הוא -- USD.
האם DAIO יעלה השנה?
DAIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
