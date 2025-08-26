עוד על ICE

Decentral Games ICE מחיר (ICE)

1 ICE ל USDמחיר חי:

$0.00041134
$0.00041134$0.00041134
-0.20%1D
Decentral Games ICE (ICE) טבלת מחירים חיה
Decentral Games ICE (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.301699
$ 0.301699$ 0.301699

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.26%

-1.77%

-1.77%

Decentral Games ICE (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.301699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentral Games ICE (ICE) מידע שוק

$ 92.83K
$ 92.83K$ 92.83K

--
----

$ 93.24K
$ 93.24K$ 93.24K

225.67M
225.67M 225.67M

226,662,490.889
226,662,490.889 226,662,490.889

שווי השוק הנוכחי של Decentral Games ICE הוא $ 92.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 225.67M, עם היצע כולל של 226662490.889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.24K.

Decentral Games ICE (ICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Decentral Games ICEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentral Games ICE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentral Games ICE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Decentral Games ICEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.26%
30 ימים$ 0-5.64%
60 ימים$ 0-8.82%
90 ימים$ 0--

מה זהDecentral Games ICE (ICE)

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Decentral Games ICE (ICE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Decentral Games ICEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentral Games ICE (ICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentral Games ICE (ICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentral Games ICE.

בדוק את Decentral Games ICE תחזית המחיר עכשיו‏!

ICE למטבעות מקומיים

Decentral Games ICE (ICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentral Games ICE (ICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Decentral Games ICE (ICE)

כמה שווה Decentral Games ICE (ICE) היום?
החי ICEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICE ל USD?
המחיר הנוכחי של ICE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentral Games ICE?
שווי השוק של ICE הוא $ 92.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICE?
ההיצע במחזור של ICE הוא 225.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICE?
‏‏ICE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.301699 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICE?
ICE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICE הוא -- USD.
האם ICE יעלה השנה?
ICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Decentral Games ICE (ICE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

