Decentral Games ICE (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.301699 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.26% שינוי מחיר (7D) -1.77%

Decentral Games ICE (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.301699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentral Games ICE (ICE) מידע שוק

שווי שוק $ 92.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.24K אספקת מחזור 225.67M אספקה כוללת 226,662,490.889

שווי השוק הנוכחי של Decentral Games ICE הוא $ 92.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 225.67M, עם היצע כולל של 226662490.889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.24K.