DeathRoad (DRACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.424151 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -9.69%

DeathRoad (DRACE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.424151, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRACE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeathRoad (DRACE) מידע שוק

שווי שוק $ 371.96 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.13K אספקת מחזור 52.16M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeathRoad הוא $ 371.96, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRACE הוא 52.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.13K.